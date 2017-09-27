النصر يرفع عرض مدرب الزمالك لـ 150 ألفاً

المواطن - الرياض

رفع مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي، عرضه المقدم لمدرب نادي الزمالك نيبوشا، لتولي الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجاري.

ورفض مدرب الزمالك العرض السعودي، قبل أن يرفع رئيس النصر المقابل المادي إلى 150 ألف دولار راتباً شهرياً، مانحاً نيبوشا فرصة للتفكير في تولي القيادة الفنية للعالمي.

ويعتبر عرض النصر المقدم للمدرب، أكثر من ضعف مرتبه الحالي مع الزمالك، حيث يتقاضي في القلعة البيضاء برفقة مساعديه أقل من 50 ألف دولار.

وسطع اسم نيبوشا في المنطقة العربية، بعدما حقق مع الفيصلي الأردني الثلاثية المحلية “الدوري، وكأس الأردن، وكأس السوبر”، وقاد الزعيم نحو نهائي البطولة العربية وخسر أمام الترجي التونسي.

يذكر أن النصر أقال مدربه البرازيلي ريكادو غوميز، عقب تعادل العالمي مع الفيحاء في الجولة الرابعة بالدوري السعودي للمحترفين 2-2، ليحصد برفقة الفريق العاصمي 6 نقاط من أصل 12 نقطة.







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