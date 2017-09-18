النفط في اتجاه تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر يوليو

المواطن - وكالات

شهدت أسعار خام برنت حالة من الاستقرار، قرب أعلى مستوى في 5 أشهر، باتجاه تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر يوليو؛ بفعل توقعات بزيادة الطلب واستئناف تدريجي لتشغيل مصافي نفط أميركية.

وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هذا الأسبوع طلبًا أعلى على نفطها في 2018، ولمحت إلى بوادر على تحسن السوق العالمية، مشيرة إلى أن اتفاق خفض الإنتاج الذي أبرمته مع منتجين خارجها يساهم في تقليص تخمة المعروض.

وبحسب تقرير أصدرته وكالة الطاقة الدولية فالتخمة في الإمدادات تتقلص بفضل قوة الطلب الأوروبي والأميركي وانخفاض الإمدادات من دول أوبك والمنتجين المستقلين.

وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت 15 سنتًا في التسوية إلى 55.62 دولار للبرميل.

كما صعد خام القياس العالمي للأسبوع الثالث على التوالي بزيادة نسبتها 3.3% هي الأعلى منذ نهاية يوليو.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :