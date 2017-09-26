النفط يصعد لأعلى مستوى خلال عامين

المواطن - وكالات

التقطت أسعار النفط الأنفاس، اليوم الثلاثاء ، بعدما ارتفع خام برنت لأعلى مستوى في 26 شهراً.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم نوفمبر سنتا واحد إلى 59.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:21 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلق مرتفعاً 3.8 % يوم الاثنين.

وفي وقت سابق ارتفع برنت إلى 59.49 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يوليو 2015، ونزل الخام الأمريكي تسليم نوفمبر، عشر سنتات إلى 52.12 دولار للبرميل بعد ما سجل أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 52.43 دولار.

وقفز برنت فوق 55 دولاراً للبرميل قبل أسبوع بعد تأكيد المنتجين من أوبك وخارجها أن السوق في سبيلها لاستعادة التوازن مع تراجع مخزونات النفط.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :