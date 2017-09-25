ألزمت مؤسسة النقد الممولين العقاريين تقديم خيار أو أكثر لعملائهم كبدائل أخرى، إضافة إلى خيار الاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم.

ونبّهت المؤسسة، في بيان لها الاثنين، الممولين إلى إمكانية تحويل عقد العميل العقاري من متغير إلى ثابت التكلفة بدون رسوم إدارية في حال توفر المنتج لدى الممول الحالي.

ولفتت النقد إلى أهمية تمكين الممولين العقاريين العميل من تحويل المديونية إلى ممول عقاري آخر في حال حصوله على شروط تلائم ظروفه، مشددة على أنه لا يحق للممول عند تحويله المديونية تحميل العميل كلفة آجل عن الفترة المتبقية إلا في حدود ما تسمح به أحكام السداد المبكر.

وطالبت “ساما” العملاء بعدم التردد في الاستفسار وطرح أي أسئلة لموظف جهة التمويل في حال عدم وضوح اتفاقية أو شروط المنتج.