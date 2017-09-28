النيابة العامة تبرئ هشام مرسي من قضية الرشوة

المواطن - مكة المكرمة

أصدرت النيابة العامة في مكة المكرمة قرارها النهائي بشأن قضية رئيس نادي الوحدة السابق هشام مرسي، والمرفوعة ضده من عبد الله الشامخ لاعب الفريق الأول بفرسان مكة.

واتهم عبد الله الشامخ، رئيس نادي الوحدة بالحصول على 200 ألف ريال رشوة من أجل منحه المخالصة المالية للانتقال لفريق الرائد، بعد هبوط فرسان مكة لدوري الدرجة الأولى.

وتدخلت المباحث الإدارية وتم ضبط هشام مرسي وإحالة القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص، وأثبتت براءة رئيس النادي الوحداوي واعتبار القضية تهمة كيدية.

وستقوم النيابة العامة برفع القضية إلى هيئة الرياضة بجميع تفاصيلها لرفع تعليق العضوية عن رئيس الوحدة وعودته إلى مقعد الرئاسة بعد تكليف نائبه المهندس محمد سمرقند.







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