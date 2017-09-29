الهلال السابع عالميًّا ويتفوق على يوفنتوس ومانشستر سيتي

المواطن ـ محمد سلام

استطاع حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الوصول إلى رقم 8 مليون متابع، ليحتل المركز السابع على مستوى أندية العالم، متفوقًا على أندية كبرى مثل يوفنتوس وميلان الإيطاليين وأتلتيكو مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان حساب الهلال الرسمي على موقع “تويتر” قد نشر تغريدات الاحتفال بوصول عدد المتابعين إلى 8 ملايين، وقال: “المليونية الثامنة.. شكرًا وأكثر للجماهير العاشقة.. الزعيم الملكي يواصل تفرّده ويصل إلى المليونية الثامنة.. شكرًا للمحبين.. شكرًا للعاشقين”.

ويحتل نادي ريال مدريد قائمة الأندية العالمية في عدد المتابعين على “تويتر”، ثم برشلونة، مانشستر يونايتد، أرسنال، تشيلسي، ليفربول، وفي المركز السابع يأتي نادي الهلال.

هذا ورصدت صحيفة “المواطن” أبرز تعليقات محبي الهلال بعد الوصول إلى المليونية الثامنة، وقال عضو شرف النادي العاصمي، سلطان زاهد: “الهلال أن تفخر أكثر”.

وكتب عبدالله الحنيان: “خلف هذه الجماهيرية تاريخ ذهبي وحاضر ذهبي أيضًا”، فيما قال معن القويعي: “الهلال فخر الكرة السعودية.. الهلال أن تفرح أكثر.. هنيئًا لنا بهذا الصرح الشامخ العملاق”.

وغرد حمد الصويلحي: “يثبت يومًا بعد يوم أنه الأكثر شعبية.. والأعلى جماهيرية.. #الهلال_8_مليون_متابع .. تستاهل المليونية الثامنة يا زعيم”، وذكر الصحافي عبدالرحمن أباعود: “المنافسة ليست محلية على مستوى الشعبية.. الهلال مفخرة للوطن رياضيًّا.. جماهيره أيقونة للفخامة”.







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