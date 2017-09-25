الهلال بالأزرق يواجه بيروزي الأحمر

المواطن - الرياض

تقرر أن يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال القميص الأزرق، أمام بيروزي الايراني الذي سيلعب باللون الأحمر، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يلاقي الهلال ضيفه بيروزي الإيراني، غداً الثلاثاء، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي في ذهاب الدور نصف النهائي من عمر منافسات دوري أبطال آسيا 2017.

وتأهل الهلال للدور نصف النهائي بعدما فاز على العين الإماراتي 3-0 ذهاباً وإياباً، في حين صعد الفريق الإيراني على حساب أهلي جدة بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين.

ويسعى الهلال تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لتحقيق الفوز على بيروزي الإيراني من أجل تسهيل مهمة لقاء الإياب المقرر له يوم 17 من الشهر المقبل.







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