الهلال ضد برسبوليس.. تركي العجمة: نطمع في المزيد

المواطن - الرياض

أكد الإعلامي الرياضي تركي العجمة، أن الهلال قطع شوطاً كبيراً نحو نهائي دوري أبطال آسيا 2017، عقب الفوز على بيروزي الإيراني برباعية نظيفة في ذهاب الدور نصف النهائي بالبطولة الآسيوية.

وقال مقدم برنامج كورة: «ألف مبروك لكل الهلاليين، ألف مبروك للملكة العربية السعودية، نطمع في المزيد من الأهداف بمباراة الإياب، ولا داعي للتسرع سنأخذ البطولة خطوة».

وأضاف تركي العجمة: «تخطينا مرحلة ويتبقي مرحلة الإياب، والتي بدورها ستؤهل الهلال للمباراة النهائية، والمنافسة على اللقب، وألف مبروك لكل الهلاليين وكل السعوديين».

ووضع نادي الهلال قدمه في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا لنسخة عام 2017، بعد أن اكتسح منافسه بيروزي الإيراني برباعية نظيفة، في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة، وكذلك الهزيمة بفارق 3 أهداف في مباراة الإياب، لضمان العبور إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2017.







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