الهلال في مواجهة صعبة أمام القادسية بالدوري

المواطن - الرياض

يستضيف اليوم السبت، استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، المباراة المقررة بين فريق الهلال وضيفه القادسية في الجولة الخامسة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2017-2018.

الهلال يعيش أفضل حالاته على الصعيد المحلي والقاري، حيث يحتل حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، خلف الباطن المتصدر بفارق الأهداف.

وحقق الهلال فوزاً عريضاً على ضيفه بيروزي الإيراني 4-0، بعشرة لاعبين في ذهاب الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا 2017، ووضع قدماً في نهائي البطولة الآسيوية.

وسيكون الهلال أمام مواجهة صعبة اليوم، حيث يسعى للفوز على القادسية صاحب المركز السابع برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادل، بينما خسر المباراة الافتتاحية عندما واجه النصر.

ويتأهب الزعيم تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، للعودة لصدارة الدوري مجدداً في ظل وجود مجموعة مميزة من اللاعبين على المستوى المحلى والأجنبي، مثل الدولي العماني علي الحبسي، وريفاس، وإدواردو.

يذكر أن الهلال لعب 4 مباريات فاز في 3 على التوالي محققاً العلامة الكاملة، وتعادل في الجولة الرابعة أمام الاتحاد 1-1، في حين لعب الباطن المتصدر 5 مباريات حتى الآن.







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