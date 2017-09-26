الهلال وبيروزي.. صدام صعب بنصف الآسيوية

المواطن - الرياض

تتجه اليوم أنظارُ عشاق الساحرة المستديرة صوبَ ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، لمتابعة اللقاء المرتقب بين فريق الهلال ونظيره بيروزي الإيراني في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.

وتأهل الهلال للدور نصف النهائي بعدما فاز على العين الإماراتي 3-0 ذهاباً وإياباً، في حين صعد الفريق الإيراني على حساب أهلي جدة بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين.

ويسعى الهلال تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لتحقيق فوز مريح يضع من خلاله قدماً في نهائي البطولة على حساب بيروزي الإيراني من أجل تسهيل مهمة لقاء الإياب المقرر له يوم 17 من الشهر المقبل.

ويعتبر الهلال الفريق الوحيد في هذه النسخة الذي لم يخسر، كما أنه يخوض الدور قبل النهائي للمرة الثالثة في السنوات الأربع الأخيرة، ويأمل هذه المرة في الفوز باللقب للمرة الأولى بتاريخ البطولة في نظامها الجديد.

ويملك الهلال في صفوفه مجموعةً كبيرة من اللاعبين الدوليين والأجانب منهم: عبد الله المعيوف وأسامة هوساوي وياسر الشهراني وسلمان الفرج وسالم الدوسري والأوروغوياني نيكولاس ميليسي والبرازيلي كارلوس إدواردو والسوري عمر خربين.

وستشهد المباراة غيابَ الدولي نواف العابد عن صفوف الهلال لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً وأبعدته أيضاً عن مواجهة كلاسيكو الاتحاد.

وعلى الجانب الآخر يأمل بيروزي، الذي يخوض منافسات الدور قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخ البطولة، أن يواصل عروضه القوية هذا العام بالخروج بنتيجة إيجابية قد تكون الفوز أو التعادل وتأجيل الحسم حتى موقعة الإياب.







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