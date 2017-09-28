الهلال يستحوذ على التشكيل المثالي لنصف الآسيوية

المواطن - الرياض

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، التشكيل المثالي لذهاب الدور نصف النهائي من عمر منافسات دوري أبطال آسيا، بواقع 8 لاعبين من أصل 11 لاعباً.

وضع نادي الهلال قدمه في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا لنسخة عام 2017، بعد أن اكتسح منافسه بيروزي الإيراني برباعية نظيفة، في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وجاء التشكيل المثالي للدور نصف النهائي بمرحلة الذهاب كما يلي:

واقترب الهلال من الصعود إلى المباراة النهائية قبل مباراة الإياب أمام بيروزي يوم 17 أكتوبر المقبل في سلطنة عمان، حيث يكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة، وكذلك الهزيمة بفارق 3 أهداف، لضمان العبور إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.







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