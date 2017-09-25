حفاوة إماراتية قبل مباراة الهلال القادمة مع بيروزي

المواطن - الرياض

وجه نادي الهلال الشكر لعدد من الأندية الرياضية الإماراتية، والتي كانت قد بادرت باتخاذ خطوات داعمة للزعيم، قبل المباراة الهامة التي سيخوضها غدًا أمام بيروزي الإيراني، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وعبر حسابه الرسمي على تويتر نشر الهلال عدة تغريدات شكر فيها أندية العين واتحاد كلباء وبني ياس والظفرة، والتي كان قد أعلن كل منها اليوم عن نيته تسيير حافلات لنقل مجموعات من جماهيرهم لدعم الهلال أمام بيروزي غدًا.

وتجدر الإشارة إلى أن الهلال سيلاقي بيروزي على ملعب إستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي؛ امتثالًا لقرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإقامة مواجهات الأندية السعودية والإيرانية على ملاعب محايدة.

#معا_أبداً يترجمها أشقاؤنا في الإمارات بدعمهم ومساندتهم لـ #الهلال شكرًا وأكثر لنادي اتحاد كلباء

على مبادرتهم 🇸🇦🇦🇪https://t.co/PKoCoDYoYZ — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 25, 2017

#معا_أبداً يترجمها أشقاؤنا في الإمارات بدعمهم ومساندتهم لـ #الهلال https://t.co/eyVwIruqIx شكرًا وأكثر لنادي العين

على مبادرتهم 🇦🇪🇸🇦💙 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 25, 2017

#معا_أبداً يترجمها أشقاؤنا في الإمارات بدعمهم ومساندتهم لنا.. https://t.co/PqgvyVsV3A شكرًا وأكثر لنادي بني ياس

على مبادرتهم 🇦🇪🇸🇦💙 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 25, 2017

#معا_أبداً يترجمها أشقاؤنا في الإمارات بدعمهم ومساندتهم لنا في مواجهة الغدhttps://t.co/m7pSIaMgDr شكرًا وأكثر لنادي الظفرة على مبادرتهم. — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 25, 2017







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