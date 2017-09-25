حفاوة إماراتية قبل مباراة الهلال القادمة مع بيروزي

حفاوة إماراتية قبل مباراة الهلال القادمة مع بيروزي

2017/09/25
الساعة 10:38 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
870
0
طباعة
المواطن - الرياض

وجه نادي الهلال الشكر لعدد من الأندية الرياضية الإماراتية، والتي كانت قد بادرت باتخاذ خطوات داعمة للزعيم، قبل المباراة الهامة التي سيخوضها غدًا أمام بيروزي الإيراني، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وعبر حسابه الرسمي على تويتر نشر الهلال عدة تغريدات شكر فيها أندية العين واتحاد كلباء وبني ياس والظفرة، والتي كان قد أعلن كل منها اليوم عن نيته تسيير حافلات لنقل مجموعات من جماهيرهم لدعم الهلال أمام بيروزي غدًا.

وتجدر الإشارة إلى أن الهلال سيلاقي بيروزي على ملعب إستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي؛ امتثالًا لقرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإقامة مواجهات الأندية السعودية والإيرانية على ملاعب محايدة.

إقرأ ايضا :

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :