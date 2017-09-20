الهلال يفقد العابد

المواطن - الرياض

فقد رسمياً الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خدمات لاعبه نواف العابد قبل الكلاسيكو المرتقب أمام الاتحاد، بداعي الإصابة التي لحقت به مؤخراً.

ولم يغادر العابد مع بعثة الهلال المتجهة لمدينة جدة، استعداداً لمباراة الزعيم المقبلة أمام الاتحاد، والمقرر إقامتها يوم الخميس على ملعب الجوهرة المشعة.

ويعاني المولد من آلام في العضلة الضامة، وأعلن الشريك الصحي للهلال، عدم قدرة اللاعب على المشاركة في الكلاسيكو، خوفاً من تفاقم الإصابة.

ويحل الهلال ضيفاً على الاتحاد، في كلاسيكو مرتقب، مساء غد الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة، في قمة مباريات الجولة الرابعة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين.







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