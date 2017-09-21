الهلال يقترب من إبرام عقد رعاية جديد

المواطن – الرياض

باتت إدارة نادي الهلال على أعتاب توقيع عقد رعاية جديد مع إحدى شركات تعبئة المياه، لتنضم بموجبه الأخيرة إلى رعاة فريق الكرة الأول للزعيم، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الأنباء الواردة من داخل قلعة الهلال، دخلت المفاوضات بين الإدارة الهلالية وشركة تعبئة المياه المراحل النهائية، حيث ينتظر أن يعلن الطرفان عن اتفاقهما بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

ومن المنتظر أن تكون مدة عقد الرعاية الجديد عاماً واحداً قابلاً للتجديد، على أن تقوم الشركة خلال فترة التعاقد بإنتاج زجاجات مياه تحمل اسم الهلال، على أن يوضع اسم الشركة في منطقة الفلاش إنتر فيو، الخاصة باللقاءات الصحفية للفريق التي تعقب المباريات.







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