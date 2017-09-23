الهلال يوقع عقد رعاية جديدًا

المواطن - الرياض

يوقع غداً الأحد مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد، عقد رعاية جديداً مع إحدى شركات تعبئة المياه، لتنضم بموجبه الأخيرة إلى رعاة فريق الكرة الأول للزعيم، خلال الفترة المقبلة.

ووصلت المفاوضات بين الإدارة الهلالية وشركة تعبئة المياه إلى المراحل النهائية، حيث ينتظر أن يعلن الطرفان عن اتفاقهما بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

ومن المنتظر أن تكون مدة عقد الرعاية الجديد عاماً واحداً قابلاً للتجديد، على أن تقوم الشركة خلال فترة التعاقد بإنتاج زجاجات مياه تحمل اسم الهلال.

ومن المقرر أن يوضع اسم الشركة في منطقة الفلاش إنتر فيو، الخاصة باللقاءات الصحفية للفريق التي تعقب المباريات، طبقاً للعقد الذي سيوقع بين الطرفين.







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