الهلال_8_مليون_متابع .. “المواطن” ترصد سعادة الهلاليين بالمليونية الثامنة

المواطن ـ محمد سلام

أعرب منسوبي نادي الهلال عن سعادتهم الغامرة بوصول الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى عدد متابعين تجاوز الـ8 ملايين متابع، مؤكدين أن هذا الرقم يُثبت الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الهلال، وأنه الأعلى جماهيرية في السعودية.

وكان حساب الهلال الرسمي على موقع “تويتر” قد نشر تغريدات الاحتفال بوصول عدد المتابعين إلى 8 ملايين، وقال: “المليونية الثامنة.. شكرًا وأكثر للجماهير العاشقة.. الزعيم الملكي يواصل تفرّده ويصل إلى المليونية الثامنة.. شكرًا للمحبين.. شكرًا للعاشقين”.

ورصدت صحيفة “المواطن” أبرز تعليقات محبي الهلال بعد الوصول إلى المليونية الثامنة، وقال عضو شرف النادي العاصمي، سلطان زاهد: “الهلال ان “تفخر” أكثر”.

وكتب عبدالله الحنيان: “خلف هذه الجماهيرية تاريخ ذهبي وحاضر ذهبي أيضاً”، فيما قال معن القويعي: “الهلال فخر الكرة السعودية.. الهلال أن تفرح أكثر.. هنيئاً لنا بهذا الصرح الشامخ العملاق”.

وغرد حمد الصويلحي: “يثبت يوماً بعد يوم أنه الأكثر شعبية.. والأعلى جماهيرية.. #الهلال_8_مليون_متابع .. تستاهل المليونية الثامنة يا زعيم”، وذكر الصحفي عبدالرحمن أباعود: “المنافسة ليست محلية على مستوى الشعبية .. الهلال مفخرة للوطن رياضيًا .. جماهيره أيقونة “للفخامة””.







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