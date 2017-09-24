اليوم.. اكتمال عقد المتأهلين لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

المواطن - علي الحمداوي

يكتمل اليوم عقد الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي من عمر منافسات دوري أبطال إفريقيا 2017، عقب انتهاء مباراة النجم الساحلي التونسي وضيفه أهلي طرابلس الليبي.

ومن المقرر أن يحل اليوم السبت، أهلي طرابلس الليبي ضيفاً على النجم الساحلي التونسي، في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، على الملعب الأولمبي بسوسة.

وتأهل رسمياً الأهلي المصري للدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الترجي الرياضي التونسي 4-3 ذهاباً وإياباً، ليصبح أول الصاعدين لقبل نهائي البطولة الأكبر في القارة السمراء على مستوى الأندية.

ولحق فريق اتحاد العاصمة الجزائري بشقيقه الأهلي المصري في الدور نصف النهائي بعدما تعادل سلبياً أمام فيروفيارو دا بيرا الموزمبيقي، مستغلاً فوزه في مباراة الذهاب 1-1، علماً بأن الهدف خارج الأرض يحسب بهدفين.

وبات الوداد البيضاوي المغربي ثالث الأندية المتأهلة لنصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، عقب فوز على حامل اللقب صن داونز الجنوب إفريقي 3-2 بضربات الترجيح.

يذكر أن الدور نصف النهائي سيضم 4 أندية عربية تمثل كلا من مصر والمغرب، والجزائر و “ليبيا أو تونس”، علماً بأن الأهلي سيلاقي الفائز من مباراة النجم وأهلي طرابلس، بينما سيلعب الوداد مع اتحاد العاصمة في دور الأربعة.







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