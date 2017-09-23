اليوم.. الأخضر يطير لسلوفينيا

المواطن - الرياض

تطير اليوم السبت، بعثة المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم إلى جمهورية سلوفينيا للدخول في المرحلة التحضيرية الثانية، استعدادًا للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2018م تحت 19 عامًا.

وكان الأخضر الشاب قد دخل في مرحلة الإعداد الأولى التي تخللها معسكرين داخلي أقيم في محافظة الطائف، وخارجي في تونس اختتم يوم 11 من شهر أغسطس الماضي.

وخاض الأخضر تدريباته أمس بعد اكتمال التجمع على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض، تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي.

وحضر المران الأخير في الرياض، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نائب المشرف العام على الفئات السنية مريح المريح، وطالب خلال اجتماعه باللاعبين الظهور بالمظهر المميز خلال المعسكر، والحرص والجدية والالتزام بالتعليمات الخاصة، للحصول على أعلى النتائج خلال التصفيات الآسيوية.

يذكر أن معسكر الأخضر سيبدأ اليوم في سلوفينيا، ويختتم في الـ 15 من أكتوبر المقبل، يخوض خلاله عدة مباريات ودية، تحضيرًا لانطلاق التصفيات الآسيوية، التي يستضيف فيها الأخضر مباريات مجموعته الرابعة في الدمام، خلال الفترة من 4 حتى 8 نوفمبر المقبل.







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