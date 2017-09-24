اليوم الوطني تحت راية سلمان

جمال فندي

يكتسب الْيَوْمَ الوطني السعودي معنى جديدا في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده رمز الشباب السعودي الامير محمد بن سلمان ورؤيتهما الطموحة للملكة المعروفة ب 2030 . في هذا الْيَوْمَ نشهد انتقال الدولة السعودية الثالثة التي أسسها المغفور له الملك عبدالعزيز الى مرحلة جديدة اقتصاديا وسياسا. اقتصاديا تنتقل المملكة العربية السعودية الى حقبة ما بعد النفط وإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي برؤية ولي العهد الامير محمد بن سلمان. وسياسيا تضطلع المملكة بادوار إقليمية وعالمية أكبر ودبلوماسية نشطة.

نفتخر نحن العرب بمملكة تحرس مقدسات المسلمين وملكها يفتخر بكونه خادم للحرمين الشريفين وهذا أسمى لقب بالنسبة لنا كمسلمين. تهنئة من القلب للشعب السعودي وقيادته بمناسبة الْيَوْمَ الوطني وكل عام ومملكة الخير في ازدهار ورفعة.







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