اليوم.. حسم مصير عبد الله الأسطا

المواطن - الرياض

يخضع اليوم عبد الله الأسطا، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، للفحص الطبي النهائي، لمعرفة آخر التطورات في الإصابة التي لحقت به خلال مباراة العالمي والشباب.

وقال النصر عبر موقعه الرسمي: «أظهرت الفحوصات الطبية الأولية التي أُجريت للاعب عبد الله الأسطا وجود كسر في مقدمة عظمة جمجمة الرأس من الجهة اليسرى».

وشهدت مباراة النصر والشباب بالجولة الخامسة من عمر الدوري السعودي للمحترفين والتي حسمها العالمي بهدف دون رد، تعرض عبد الله الأسطا لكسر في مقدمة عظمة جمجمة الرأس.

وتدخل محمد بن يطو، لاعب الشباب في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بالمباراة، بقوة مع عبد الله الأسطا ليتعرض الأخير للإصابة ويتم نقله للمستشفى.

وسيجري عبد الله الأسطا الفحصَ الطبي النهائي اليوم السبت، بعدما خضع أمس لفحوصات أولية في حضور الأمير فيصل بن تركي للاطمئنان على صحة اللاعب.

وسيحسم الفحص الطبي النهائي مصير عبد الله الأسطا بعد الإصابة، ومدة العلاج التأهيل قبل العودة للتدريبات الجماعية مجدداً مع العالمي.







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