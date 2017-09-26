اليوم.. 5 مباريات ببطولة الأمير فيصل بن فهد لكرة اليد

المواطن - جدة

تنطلق اليوم الثلاثاء منافساتُ الجولة الثانية لبطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، بإقامة 5 مواجهات.

ويبرز اليوم لقاء مضر والخليج على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام عند الخامسة والنصف مساءً، وقبل ذلك عند الرابعة عصراً على نفس الصالة تقام مباراة الترجي مع النور.

ويلتقي الوحدة والمحيط عند الرابعة عصراً على صالة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع بمكة المكرمة، وفي التوقيت ذاته يستضيف العروبة على صالته في الجوف نظيره مع العربي.

ويملك الخليج والعربي والترجي ومضر في رصيدهم نقطتين بعد فوزهم في الجولة الأولى، بينما أنهت فرق الأهلي والعروبة والعدالة والنور الجولة دون أي نقطة.

يذكر أن فرق الوحدة والمحيط والصفا لم تخض أي مباراة حتى الآن.







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