انخفاض أسعار الذهب تحت ضغط الدولار

المواطن - وكالات

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، تحت ضغط الدولار، ومع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح بعد أن ارتفع المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى في أسبوع، بفعل ازدياد حدة التوتر بين كوريا الشمالية وأميركا.

وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.6% إلى 1301.11 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما كان قد بلغ في وقت سابق أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر عند 1313.54 دولار للأوقية، وفق وكالة “رويترز”.

وارتفع المعدن الأصفر أكثر من 1% في الجلسة السابقة، فيما صعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1308دولارات للأوقية.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.5%؛ مما جعل السلع الأولية بما فيها الذهب أغلى ثمنًا على حائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون كلمة رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، جانيت يلين، حول “التضخم والضبابية والسياسة النقدية”.







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