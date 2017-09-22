انخفاض الدولار أمام 6 عملات كبرى

المواطن - وكالات

انخفض الدولار أمام سلة عملات متراجعًا عن أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين مع هدوء المراهنات التي أذكاها تلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بأنه قد يرفع أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل.

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات كبرى 0.29% إلى 92.238.

وصعد اليورو 0.35% إلى 1.1933 دولار.

كما زاد الجنيه الإسترليني مقابل العملة الأميركية مع تفاؤل المتعاملين بأن الكلمة المرتقبة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي، اليوم الجمعة، ستعطي إشارة على أنها ترغب في خروج “سلس” لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.







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