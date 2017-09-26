انطلاق سوق المواهب في الشرقية

المواطن - الشرقية

انطلقت، مساء اليوم الثلاثاء، فعالية سوق المواهب المقام في مدينة الخبر في المنطقة الشرقية، بدعم من مركز الملك سلمان للشباب.

وتنافست 30 شركة على استقطاب الشباب والشابات الباحثين عن عمل؛ ما يعني توفر فرصة وظيفية للجنسين في مختلف المجالات، وكانت نقطة البداية في رحلة إعادة تعريف الموهبة، وفيها يتعرف الزائر على الموهبة الخاصة به في مدة لا تتجاوز دقيقة ومن خلال أربع خطوات الركن الأول للمواهب التقليدية مثل لعب الكرة والرسم.

أما الثاني كاتب محتوى وشخص قادر على الإقناع، والثالث موهبة تقليد الأصوات، أما الأخيرة فهي عبارة عن مرآة تؤكد للزائر أن لكل شخص موهبة قد تكون مختبئة في داخله، وفي المرحلة التالية يتنقل الزائر بين أقسام المعرض للاطلاع على الشواغر المتاحة، بالإضافة إلى إمكانية الدخول والاستفادة من ورش العمل المصاحبة والحلقات النقاشية، وكذلك قبة الإلهام، وفيها يقدم وكيل عمادة شؤون الطلاب للتطوير بجامعة طيبة الدكتور صلاح معمار الطريقة المناسبة للتفكير بطريقة إبداعية.

واستقبل ركن الاستشارات المجانية العديد من الزوار، وفيه يتم تدريب المتقدم على إعداد السيرة الذاتية الخاصة به والتعرف على المؤهلات والطموحات وإرشاده إلى كيفية اقتناص الفرص الوظيفية والتدريب على المهارات المطلوبة أثناء المقابلة الشخصية، ويشرف على هذا الركن أربعة مستشارين مختصين في هذا المجال.

وتنوعت الفرص الوظيفية المتاحة في الأركان المشاركة في السوق بما يتناسب مع طموحات وتطلعات الجيل الحالي، كما يوجد ركن خاص للاستشارات القانونية.

ويستمر السوق في استقبال الزوار غدًا الأربعاء من الساعة الرابعة عصرًا وحتى 11 مساءً.







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