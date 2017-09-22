انطلاق فعاليات فرحة وطن في درة الرياض بعروض مميزة

المواطن - الهنوف السليمان - الرياض - تصوير: أميرة الزهراني

انطلق، أول من أمس الأبعاء معرض فرحة وطن في درة الرياض منتجع الفيصلية، حيث سيستمر المعرض لمدة 4 أيام، تحت تنظيم مؤسسة واحة الفخامة بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني الذي يهدف من خلاله إلى إحياء تاريخنا والتعبير عن فخرنا.

وقدم المعرض ألعاب الخفة، بالإضافة إلى مشاركة نخبة مميزة من أبناء الوطن من العارضين ومصممي الأزياء والعطور والفنون.

وأكد المسؤول الإعلامي، أسامة أبا الخيل “لقد بدأنا الاحتفال باليوم الوطني قبل ٢٣ سبتمبر لنستمتع بفرحة الوطن ولنستمتع مع الزوار بهذه الفرحة ونشارك معهم في لوحة مميزة والتوقيع فيها للوطن”.

ولفت إلى أن التحضير لهذا الحدث كان قبل عدة أشهر، موضحًا أنه من اليوم الأول كان يوجد إقبال مميز من جانب الزوار الذين أبدوا إعجابهم بالمعرض والمطعم المعلق.

واختتمت الفعالية أمس الخميس بسحب على جوائز مقدمة من صيدليات العودة تستمر إلى يوم الأحد.







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