انطلاق مؤتمر الاكتشافات الدوائية الأول في كيمارك الشهر المقبل

المواطن - الرياض

أوضح المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك) الدكتور أحمد العسكر أن مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك)، التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، سيطلق المؤتمر الأول للاكتشافات الدوائية من المختبر إلى التجارب السريرية، وذلك في الفترة 20-22 محرم 1439هـ الموافق من 10 إلى 12 أكتوبر 2017م، وذلك بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بوزارة الحرس الوطني.

وأضاف أن انعقاد المؤتمرات والفعاليات ذا الصبغة التخصصية والمنهجية المدروسة ينبع من سياسة المركز الإستراتيجية التي تصب في إبراز الوجه الحقيقي لعملية البحث العلمي المثري للبراهين العلمية، وذات الأثر الذي ينعكس على الحاجة المجتمعية للوطن حسب التوجه الوطني العام وفق الرؤية الوطنية 2030.

وأوضح الدكتور العسكر أن مؤتمر الاكتشافات الدوائية الأول يعد مختلفاً نوعاً ما عن المؤتمرات الدوائية المعتادة حيث إنه ينحى في مسار تطوير وتجارب وتسويق الأدوية، وذلك من خلال احتضان مشاركات وطنية ودولية واستقراء التجارب الدولية الناجحة في هذه المجالات .

كذلك سيتم عرض تجربة المركز في اكتشاف وتطوير العلاجات سواء في مرحلة المختبرات أو التجارب الحيوانية أو التجارب السريرية الأولية على الإنسان. وستكون هناك حلقات نقاش حول أهمية تعزيز دور المملكة لهذا النوع من الأبحاث العلمية على الساحة الدولية ومدى الأثر الصحي والاقتصادي على دول المنطقة والذي من شأنه أيضا استقطاب شراكات دولية في هذا المجال.

ويبلغ عدد الأوراق المقدمة ما يربو على 35 ورقة علمية محلية ودولية يطرحها خلال أيام المؤتمر متحدثين دوليين ومحليين، ويقدم للمهتمين في مجال الأدوية والبحوث العلمية والرعاية الصحية 25 ساعة علمية معتمدة، يتم التسجيل فيه على الرابط التالي (هنا).







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