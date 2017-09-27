انطلاق منافسات الدوري السعودي لكرة الطائرة

المواطن - الرياض

تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات مسابقة الدوري السعودي الممتاز لكرة الطائرة، بنظام الدورين في موسمه الجديد، بمشاركة 12 فريقاً.

وتُلعب المباريات بنظام الدورين، حيث تشهد الجولة الأولى من المسابقة إقامة خمس مباريات، تجمع الأولى بين الاتحاد ونظيره الخليج على صالة النمور في جدة.

وسيلاقي الترجي نظيره الابتسام على صالة نادي الخليج، في حين سيستضيف فريق الهلال نظيره التضامن على صالة نادي الهلال في العاصمة الرياض.

وتقام الجمعة المقبل مباراتان الأهلي والموج على صالة نادي الأهلي، ويلتقي الوحدة والجواء على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة، فيما تأجلت مواجهة اليرموك والنهضة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :