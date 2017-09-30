انفجار أول هاتف آيفون 8 بسبب شحن البطارية!

المواطن - وكالات

ذكرت وسائل إعلام تايوانية، أن سيدة من مدينة تايتشونغ اشترت النسخة الذهبية من آيفون 8 – 64 جيغا بلس، يوم الثلاثاء الماضي، وكان الهاتف يعمل بشكل جيد حتى بعد ظهر الثلاثاء حيث انفجر عندما كانت تشحنه.

Check this out! iPhone 8 Plus Battery Swelling Problem Crops Up in Taiwan – https://t.co/qa8yAPM4BG pic.twitter.com/Ti9wY08vlM — Jeff Butts (@clefmeister) September 29, 2017

وكانت بطارية الهاتف تدل على 70% من كمية الشحن، لتضعه السيدة التايوانية على الشاحن الأصلي، لينفجر بعد ثلاثة دقائق فقط، حيث أدى الانفجار إلى فصل لوحة العرض عن جسم الهاتف.

وأكدت وسائل إعلام تايوانية أن الهاتف تم إرساله إلى المصنع للتحقيق بما حصل به.

وهذه النسخة من هاتف آيفون تعاني من بعض الضجيج الذي يُسمع أثناء إجراء مكالمة هاتفية.







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