انفجار أول هاتف آيفون 8 بسبب شحن البطارية!
أدى الانفجار إلى فصل لوحة العرض عن جسم الهاتف

انفجار أول هاتف آيفون 8 بسبب شحن البطارية!

2017/09/30
الساعة 12:19 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - وكالات 

ذكرت وسائل إعلام تايوانية، أن سيدة من مدينة تايتشونغ اشترت النسخة الذهبية من آيفون 8 – 64 جيغا بلس، يوم الثلاثاء الماضي، وكان الهاتف يعمل بشكل جيد حتى بعد ظهر الثلاثاء حيث انفجر عندما كانت تشحنه.

وكانت بطارية الهاتف تدل على 70% من كمية الشحن، لتضعه السيدة التايوانية على الشاحن الأصلي، لينفجر بعد ثلاثة دقائق فقط، حيث أدى الانفجار إلى فصل لوحة العرض عن جسم الهاتف.

وأكدت وسائل إعلام تايوانية أن الهاتف تم إرساله إلى المصنع للتحقيق بما حصل به.

وهذه النسخة من هاتف آيفون تعاني من بعض الضجيج الذي يُسمع أثناء إجراء مكالمة هاتفية.

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