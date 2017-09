انفجار أول هاتف آيفون 8 بسبب شحن البطارية!

المواطن - وكالات

ذكرت وسائل إعلام تايوانية، أن سيدة من مدينة تايتشونغ اشترت النسخة الذهبية من آيفون 8 – 64 جيغا بلس، يوم الثلاثاء الماضي، وكان الهاتف يعمل بشكل جيد حتى بعد ظهر الثلاثاء حيث انفجر عندما كانت تشحنه.

Check this out! iPhone 8 Plus Battery Swelling Problem Crops Up in Taiwan – https://t.co/qa8yAPM4BG pic.twitter.com/Ti9wY08vlM

— Jeff Butts (@clefmeister) September 29, 2017