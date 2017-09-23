انقسام في الحكومة البريطانية بسبب أوبر

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

يبدو أن قرار الحكومة البريطانية بتجريد تطبيق طلب السيارات الأجرة “أوبر” من رخصته الخاصة بممارسة الأعمال في العاصمة البريطانية، قد خلق نوعًا من الانقسام بين صفوف السلطات المعنية، لاسيما لدى المسؤولين المعنيين بالعمل الحكومي في لندن.

وجاء على رأس المعارض للقرار الحكومي، جريغ هاندز، والذي يعمل وزير الحكومة البريطانية لشؤون لندن، حيث أكد أن القرار من شأنه أن يضر بـ40 ألف شخص ويفقدهم فرص العمل التي يتمتعون بها، كما أنه يترك أكثر من 3.5 مليون مستخدم في العاصمة البريطانية عرضة للأسعار المبالغ فيها لسيارات الأجرة العادية.

وقال هاندز عبر حسابه على “تويتر”: “إن أوبر اضطر إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة، ومن المهم أن يكون هناك مجال متكافئ مع الأسعار التي تقدمها الشركة”، مضيفًا: “لكن الحظر الشامل سيسبب إزعاجًا كبيرًا لملايين في لندن؛ مما يدل على أن رئيس البلدية قريب الصلة من قطاع الأعمال والابتكار، ومرة أخرى تترك الإجراءات التي يتخذها المسؤولون ويدفع ثمنها الأشخاص العاديون”.

واتخذت السلطات البريطانية قرارًا بعدم تجديد رخصة عمل “أوبر” في لندن، لتنتهي في أكتوبر المقبل؛ بسبب عدم مراعاة معايير الأمان والسلامة للركاب، وهو الأمر الذي لاقى اعتراضات هائلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ نظرًا لأن تطبيق طلب السيارات الأجرة عبر الهواتف الذكية يسهم في توظيف أكبر من 40 ألف شخص، ويقدم خدمات بأسعار أرخص من المألوفة في العاصمة البريطانية .







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