اهتمام إنجليزي بمشاركة الحبسي الأولى مع الهلال

المواطن - الرياض

سلط موقع get reading المختص بمتابعة أخبار فريق ريدينج الإنجليزي، الضوء على المشاركة الأولى للمحترف العماني على الحبسي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وشارك الحبسي، مع الهلال في أول مباراة رسمية أمام أحد، بالجولة الثالثة بدوري جميل للمحترفين 2017-20108، منذ انضمامه للزعيم خلال الصيف الماضي قادماً من ريدينج الإنجليزي

وقال get reading: «الحبسي قاد الهلال لثالث انتصاراته في الدوري هذا الموسم، وبدأ بالتدريج في المشاركة بصفة أساسية مع زملائه بعد استبعاده من قائمة دوري أبطال آسيا».

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الهلال بهدف دون رد، وحمل علي الحبسي خلال اللقاء شارة قيادة الزعيم، ليسجل أول مشاركة برفقة أبناء القلعة الزرقاء وهو قائد لزملائه.







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