بارباع: هوية الأهلي مفقودة والأجانب غير مؤثرين.. وهذا هو الحل

المواطن - جدة

شن المحلل الرياض فهد بارباع هجوماً حاداً على الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب الفوز الصعب على الباطن بالجولة الرابعة بالدوري السعودي.

وقال بارباع خلال استضافته في برنامج أكشن يادوري: «الفريق الأهلاوي من دون هوية والمدرب ريبيروف يتحمل ما يحدث بالفريق، وأجانب الأهلي غير مؤثرين».

وأضاف فهد بارباع «الأهلي بالنسبة لي عشق ولا يوجد شخص يحقد على عشقه، الفريق مع المدرب من دون هوية ولذلك أطالب برحيله».

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على مضيفه نادي الباطن بهدفين مقابل هدف وحيد، في إطار “جولة الوطن” الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح الأهلي باب التسجيل عن طريق عمر السومة في الدقيقة 18، وتعادل الباطن سريعاً في الدقيقة 22 عن طريق لويس باولو، وفي الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، تمكن معتز هوساوي من إحراز هدف الفوز للراقي عند الدقيقة 95.

يذكر أن الأهلي جمع 7 نقاط في 4 جولات بالدوري حيث خسر مباراة وفاز في 2 وتعادل في واحدة.







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