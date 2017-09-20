باعشن: إحالة مخالفات الاتحاد خطوة نحو تصحيح المسار

المواطن - جدة

أكد حاتم باعشن، رئيس نادي الاتحاد السابق، أن قرار الهيئة العامة للرياضة بإحالة المخالفات للجنة التحقيق والرقابة يعتبر خطوةً نحو تصحيح المسار وكشف المتورطين في الأزمات الحالية.

وقدم الرئيس المكلف من قبل برئاسة قلعة النمور شكره لرئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ، متمنياً تصحيح الوضع المالي للاتحاد، والذي غاب بسببه عن دوري أبطال آسيا الموسم الماضي.

ويسعى مجلس إدارة نادي الاتحاد الحالي، برئاسة أنمار الحائلي، للحصول على الرخصة الآسيوية التي بدورها تضمن مشاركة العميد في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل 2018.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ، قرر إحالة المخالفات للجنة التحقيق والرقابة لكشف المتورطين وإحالتهم بعدها إلى النيابة العامة.







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