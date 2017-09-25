بالأرقام.. التاريخ يؤكد زعامة الهلال أمام الأندية الإيرانية

المواطن - علي الحمداوي

تترقب الجماهير العربية على النحو العام والسعودية بصفة خاصة، مباراة الهلال وضيفه بيروزي الإيراني في ذهاب الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا 2017.

الهلال يدخل المباراة متسلحاً بالتاريخ، بعدما صال وجال في المحافل الآسيوية، رافعاً علم المملكة عالياً ومحققاً أرقاماً قاسية وبطولات قارية، استحق على أثرها لقب نادي القرن الآسيوي.

من المقرر أن يلاقي الهلال ضيفه بيروزي الإيراني، غداً الثلاثاء، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي في ذهاب الدور نصف النهائي من عمر منافسات دوري أبطال آسيا 2017.

وتأهل الهلال للدور نصف النهائي بعدما فاز على العين الإماراتي 3-0 ذهاباً وإياباً، في حين صعد الفريق الإيراني على حساب أهلي جدة بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين.

ويسعى الهلال تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لتحقيق الفوز على بيروزي الإيراني من أجل تسهيل مهمة لقاء الإياب المقرر له يوم 17 من الشهر المقبل.

وفي التقرير التالي نعرض تاريخ مواجهات الهلال أمام الأندية الإيرانية.

لعب الهلال أمام الأندية الإيرانية 35 مباراة في كافة البطولات، فاز في 15، وتعادل في 8، مقابل 12 خسارة، وسجل لاعبو الزعيم 38 هدفاً، واستقبلت شباكهم 33 هدفاً.

وخاض الهلال النهائي مرة واحدة مع فريق إيراني هو الاستقلال عام 1992 ضمن مسابقة الأندية الآسيوية (دوري الأبطال حالياً).

وفاز الهلال في المباراة بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1، وكانت تلك باكورة ألقابه على المستوى القاري.







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