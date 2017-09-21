بالأرقام.. التاريخ ينصف الهلال أمام الاتحاد

المواطن - علي الحمداوي

تتجه اليوم أنظار عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي بصفة عامة، وفي المملكة بصفة خاصة صوب ملعب الجوهرة المشعة، لمتابعة الكلاسيكو المرتقب بين الهلال والاتحاد في قمة الجولة الرابعة بالدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب دوري جميل برصيد 9 نقاط، متساوياً مع فريق الباطن المتصدر بفارق الأهداف.

وعلى الجهة الأخرى يدخل فريق الاتحاد مواجهة الليلة وهو في حالة يرثى لها، حيث لم يحصد سوى 3 نقاط فقط خلال أول ثلاث جولات، بواقع فوز واحد وخسارتين، وهو ما أبقاه في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

ونعرض في التقرير التالي تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين.

دوري المحترفين

لعب الاتحاد ضد الهلال 18 مباراة بالدوري، حقق العميد الفوز في 5 مباريات مقابل 8 للزعيم، وحكم التعادل 6 لقاءات بالكلاسيكو.

أحرز لاعبو الهلال 32 هدفاً في مرمى الاتحاد، خلال الـ 18 مباراة، في حين سجل العميد 20 هدفاً في شباك حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين.

2016 – 2017

فاز الاتحاد 2 -0 في الدور الأول، وخسر 3 – 1 في الدور الثاني أمام الهلال.

2015 – 2016

فاز الاتحاد 4 – 3 في الدور الأول، وكرر فوزه في الدور الثاني 1-0.

2014 – 2015

سيطر التعادل السلبي على مباراة الدور الأول، قبل أن يفوز الهلال 3 -0 في الدور الثاني.

2013 – 2014

فاز الهلال 5 – 2 في الدور الأول، وحكم التعادل 2-2 مباراة الدور الثاني.

2012 – 2013

فاز الهلال 2 – 1 في الدور الأول، وكرر فوزه بالدور الثاني 4-2.

2011 – 2012

تعادل الفريقان 1-1 في الدور الأول، قبل أن يفوز الهلال في الدور الثاني 2-0.

2010 – 2011

تعادل الهلال مع الاتحاد دون أهداف في الدور الأول وفي الدور الثاني أيضاً.

2009 – 2010

فاز الهلال 5 -0 في الدور الأول، وخسر أمام الاتحاد 2 – 1 في الدور الثاني.

2008 – 2009

تعادل الفريقان سلبياً في الدور الأول، وفاز الاتحاد 2 – 1 في الدور الثاني.







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