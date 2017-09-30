بالأرقام.. الرائد ضحية جلاد الأهلي عمر السومة

المواطن ـ محمد سلام

استعرضت شبكة “أوبتا” العالمية المتخصصة في الإحصائيات أبرز الأرقام قبل انطلاق مباراة الأهلي مع الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وذلك ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2017- 2018.

وذكرت أن هداف الأهلي المميز، المحترف السوري عمر السومة، أحرز 12 من أهداف الأهلي الـ17 الأخيرة أمام الرائد في الدوري السعودي للمحترفين، مضيفة بأن الأهلي انتصر على الرائد أكثر من فوزه على أي فريق آخر في دوري المحترفين السعودي بواقع 14 مرة، ولم يخسر الرائد أكثر سوى أمام الهلال بواقع 15 مرة.

ونشر حساب “أوبتا” بالعربية على موقع “تويتر”: “سجل عمر السومة 12 من أهداف الأهلي الـ17 الأخيرة أمام الرائد في دوري جميل، أكثر من التي سجلها أمام أي فريق آخر. ضحية”.

وأضاف: “فاز الأهلي على الرائد أكثر من فوزه على أي فريق آخر في دوري المحترفين السعودي (14) ولم يخسر الرائد أكثر سوى أمام الهلال (15)”.

هذا ويملك الأهلي في جعبته 7 نقاط يحتل بها المركز الرابع، ويسعى للسير في سكة الانتصارات من أجل المنافسة على لقب الدوري الذي خسره الموسم المنقضي لصالح الهلال، وخرج دون أي بطولة موسم 2016- 2017.

وعلى الجانب الآخر حقق الرائد تعادلًا معنويًّا أمام غريمه التعاون في ديربي القصيم، ويأمل في عبور عقبة الأهلي الليلة وتحقيق أول فوز بالدوري السعودي 2017- 2018.

ويقبع الرائد في قاع جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة جمعها من التعادل أمام التعاون، وخسر في أول 3 جولات على التوالي.







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