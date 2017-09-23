بالأرقام.. النصر تحت قيادة غوميز.. 100 يوم بـ 7 نقاط من 21

المواطن - علي الحمداوي

دائماً ما تُنصف الأرقام المدربَ الناجح في حين تخذل الفاشلَ، وهو ما ينطبق على البرازيلي ريكاردو غوميز، المدير الفني لفريق النصر، المقال من منصبه مؤخراً لسوء النتائج.

وأعلن النصر إقالة غوميز عقب تعادل العالمي، أمس، أمام ضيفه الفحياء بهدفين لكل منهما، في الجولة الرابعة “جولة الوطن” بالدوري السعودي للمحترفين.

ووجهت إدارة النصر الشكر لغوميز على الفترة التي قضاها في القيادة الفنية للعالمي، على أن يتولى روجيريو، المدير الفني للفريق الأولمبي، تدريب الفريق الأول الفترة المقبلة، لحين التعاقد مع مدرب جديد.

ووجّه الشارع الرياضي النصراوي انتقادات حادة إلى مدرب النصر، ريكاردو غوميز عقب التعادل الثالث على التوالي بالدوري حيث جمع الفريق العاصمي 6 نقاط من 4 جولات يحتل بها المركز الرابع بشكل مؤقت لحين انتهاء باقي مواجهات الجولة الرابعة.

ونعرض فيما يلي مشوار غوميز مع النصر قبل الإقالة:

تولى غوميز تدريب النصر قبل نحو 100 يوم، شارك خلالها في البطولة العربية التي أقيمت في مصر، وتوج بلقبها الترجي الرياضي التونسي، تلاه الدوري السعودي للمحترفين 2017-2018.

البطولة العربية

قاد المدرب البرازيلي النصر في ثلاث مباريات بالبطولة العربية، وفشل في تحقيق أي انتصار حيث لعب 3 مباريات بدور المجموعات خسر منها اثنتين وتعادل في واحدة.

وحقق النصر تحت قيادة غوميز في البطولة العربية نقطة واحدة واحتل المركز الأخير في مجموعته من أصل 9 نقاط، ليودع المنافسات من دور المجموعات.

الدوري السعودي للمحترفين

لعب النصر 4 مباريات بالدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد 2017-2018، تحت قيادة البرازيلي ريكاردو غوميز، حقق الفوز في واحدة وتعادل في 3.

وحصد الفريق العالمي برفقة مدربه الأجنبي 6 نقاط من أصل 12 نقطة، ليحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري بشكل مؤقت لحين انتهاء باقي مواجهات الجولة الرابعة “جولة الوطن”.

الإجمالي

قاد غوميز النصر في 7 مباريات خلال 100 يوم، حقق خلالها الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في 4 وخسر 2، لتصبح المحصلة النهائية جمع 7 نقاط من أصل 21 نقطة.







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