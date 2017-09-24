بالأرقام.. تشيلسي يلاحق أرسنال على رقمه التاريخي

المواطن - وكالات

تمكن الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي من قيادة البلوز للفوز على ستوك سيتي 4-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما بالجولة السادسة من عمر منافسات الدوري الممتاز “البريمرليج”.

وجاءت الرباعية اللندنية بنكهة إسبانية خالصة، حيث افتتح المدريدي ألفارو موراتا التسجيل مبكرًا عند الدقيقة الثانية من اللقاء، وعزز الكتالوني بيدرو رودريجيز النتيجة بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 30.

وعاد موراتا لزيارة الشباك مجددًا، وسجل هدفين في الدقيقة 78 والدقيقة 82 من زمن المباراة، ليحرز لاعب ريال مدريد السابق 3 أهداف “هاتريك” في مرمى ستوك سيتي.

باتت ثلاثية موراتا، الهاتريك رقم 17 في تاريخ تشيلسي بالدوري الانجليزي، ليقترب البلوز من رقم أرسنال التاريخي الذي يمتلك 19 لاعبًا نجحوا في إحراز هاتريك.

وكان آخر هاتريك قد تمكن لاعبو تشيلسي من تسجيله موسم 2014- 2015 بقدم الإسباني دييجو كوستا في مرمى سوانزي سيتي، قبل أن يحرز مواطنه موراتا هاتريك ستوك سيتي.

يذكر أن تشيلسي تعاقد مع موراتا قادمًا من ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليبدأ رحلة التألق مع البلوز، وسجل 6 أهداف في الدوري الإنجليزي ليتقاسم صدارة الهدافين مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد، والأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي.







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