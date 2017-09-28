بالأرقام.. خربين أفضل لاعب في نصف الآسيوية.. والدوسري وصيفاً

المواطن - الرياض

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اختيار عمر خربين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2017.

ووضع نادي الهلال قدمه في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا لنسخة عام 2017، بعد أن اكتسح منافسه بيروزي الإيراني برباعية نظيفة، في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

سجل رباعية الهلال كل من عمر خربين 3 أهداف “هاتريك” في الدقائق 31، و49، و89، بينما كان الهدف الرابع من توقيع ياسر الشهراني في الدقيقة 40.

وتصدر عمر خربين قائمة أفضل اللاعبين بذهاب نصف الآسيوية، بينما حل سالم الدوسري في المركز الثاني، والحارس عبد الله المعيوف ثالثاً، وياسر الشهراني في المركز الرابع.

واقترب الهلال من الصعود إلى المباراة النهائية قبل مباراة الإياب أمام بيروزي يوم 17 أكتوبر المقبل في سلطنة عمان، حيث يكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة، وكذلك الهزيمة بفارق 3 أهداف، لضمان العبور إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.







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