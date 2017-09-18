بالأرقام.. كلاسيكو الأهلي والنصر صفحة مضيئة في مشوار فيتفا

المواطن - علي الحمداوي

تمكن المحترف اليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق عدة أرقام خاصة خلال الكلاسيكو الذي جمع بين الراقي والعالمي في ختام مواجهات الجولة الثالثة بدوري جميل للمحترفين 2017-2018.

وانتهت المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، بالتعادل الإيجابي 1-1 حيث سجل هدف الأهلي لاعبه فيتفا، بينما تعادل للنصر في الدقائق الأخيرة محترفه الليبيري ويليام جيبور، ليحصد كل فريق نقطة واحدة.

ونعرض فيما يلي 3 أرقام حققها محترف الأهلي اليوناني خلال مواجهة النصر.

هز الشباك

تمكن فيتفاتزيديس من تسجيل أول أهدافه في مرمى النصر، في رابع مباراة له ضد العالمي، حيث سبق له اللعب أمام النصر 3 مباريات فشل خلالها في هز الشباك، قبل أن يكسر الحاجز في الجولة الرابعة.

التألق

حافظ اللاعب اليوناني على تألقه برفقة الأهلي، حيث تمكن من التسجيل في مباراتين متتاليتين بدوري جميل، الأولى أمام الفتح والتي حسهما الأخضر 4-0، والثانية أمام النصر.

الأسرع

حجز فيتفاتزيديس مركزه ضمن قائمة أسرع الأهداف المسجلة خلال الموسم الجاري، حيث سجل هدفه في مرمى النصر بالدقيقة 7 دقائق و45 ثانية من عمر المباراة، ليصبح ثالث أسرع هدف هذا موسم 2017-2018.







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