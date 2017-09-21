بالأسماء.. 62 معلماً للعمل في محو الأمية والمدارس الليلية بتعليم بيشة

المواطن-نواف آل مثاعي-بيشة

اعتمد مساعد مدير التعليم بمحافظة بيشة خالد الغامدي أسماء 62 معلماً وقائداً للعمل في مراكز محو الأمية والمدارس المتوسطة والثانوية الليلية بعد أن تمت المفاضلة بقسم تعليم الكبار بإشراف لجنة مشكلة لهذا الغرض بالتعاون مع رؤساء شعب المواد بالإشراف التربوي.

من جانبه أوضح محمد صالح القرني مدير تعليم الكبار في بيشة أنه تم استحداث مركزين لمحو الأمية بتحفيظ شديق الابتدائية ومدرسة سعيد بن عامر الابتدائية بالفوهة ولا تزال الفرصة متاحة لفتح مراكز وبرامج مجتمع بلا أمية حسب ما يرد من طلبات وفقاً للميزانية الواردة من مقام الوزارة.

والمعلمون المرشحون هم على النحو التالي:

1 علي عامر علي شلوان مكتب الوسط م ث الأمير نايف بالسجن قائد

2 صالح علي محمد البيشي مكتب الوسط م ث الأمير نايف بالسجن وكيل

3 علي فراج الحارثي مكتب الوسط م ث الأمير نايف بالسجن معلم

4 نايف سعود عبدالعزيز الزهراني مكتب الوسط م ث الأمير نايف بالسجن معلم

5 فهد عبدالله عرابي الزهراني مكتب الوسط م ث الأمير نايف بالسجن معلم

6 منصور بداح بخيت الدوسري مكتب الوسط م ث الأمير نايف بالسجن معلم

4 خالد عايض محمد الشهراني مكتب الوسط م ث الأمير نايف بالسجن معلم

7 سعيد صالح سعيد العمري مكتب الوسط م ث الأمير نايف بالسجن معلم

8 سعيد سعد سعيد الشهراني مكتب الوسط م ث الأمير نايف بالسجن معلم

9 فهد طامي علي الجيهاني مكتب الوسط م ث الأمير نايف بالسجن معلم

10 فيصل عبدالله مسفر العتيبي مكتب الوسط م ث الأمير نايف بالسجن معلم

11 محمد عبدالله محمد الشهراني مكتب الوسط م ث الأمير نايف بالسجن معلم

12 أحمد وداعة شهوان البحيري مكتب الوسط م ث الأمير نايف بالسجن معلم

13 عوض محمد عوض العمري مكتب الوسط م ث الأمير نايف بالسجن معلم

14 محمد سلطان علي البيشي مكتب الوسط م ث الأمير نايف بالسجن معلم

15 دحمان ماضي دحمان الشهراني مكتب الوسط محو أمية بمدرسة الأمير نايف بالسجن معلم

16 سعيد فايز محمد آل سبر مكتب الوسط محو أمية بمدرسة الأمير نايف بالسجن معلم

17 عايض محمد حسن الشعشاعي مكتب الوسط محو أمية بمدرسة الأمير نايف بالسجن معلم

18 عمير وهيب شارع الشهراني مكتب الوسط محو أمية بمدرسة الأمير نايف بالسجن معلم

19 عايض مستور محمد آل جاري مكتب الوسط محو أمية بمدرسة الأمير نايف بالسجن مرشد

20 حامد عجير محمد جوزان مكتب الوسط ث الإمام محمد بن سعود قائد

21 عادل أحمد الغامدي مكتب الوسط ث الإمام محمد بن سعود معلم

22 عبدالهادي عبدالله صالح الغامدي مكتب الوسط ث الإمام محمد بن سعود معلم

23 مشبب سعد مهدي الجيهاني مكتب الوسط ث الإمام محمد بن سعود معلم

24 محمد سعود محمد البقمي مكتب الوسط ث الإمام محمد بن سعود معلم

25 ياسر علي حسن عسيري مكتب الوسط ث الإمام محمد بن سعود معلم

26 سعيد أحمد عسيري مكتب الوسط ث الإمام محمد بن سعود معلم

27 علي حيدر عامر المنديلي مكتب الوسط ث الإمام محمد بن سعود معلم

28 نايف محمد شبنان المعاوي مكتب الوسط ث الإمام محمد بن سعود معلم

29 علي عبدالله ناصر الشهراني مكتب الوسط ث الإمام محمد بن سعود معلم

30 محمد صالح أحمد الغامدي مكتب الوسط الإمام البخاري قائد

31 عايض عبدالله سعد الشهراني مكتب الوسط الإمام البخاري معلم

32 محمد عبدالله سويدان المنبهي مكتب الوسط الإمام البخاري معلم

33 شبنان ناصر فايز الوضيحي مكتب الوسط الإمام البخاري معلم

34 عبدالله سعيد عبدالله الشهراني مكتب الوسط الإمام البخاري معلم

35 فيصل خضر محمد الزهراني مكتب الوسط الإمام البخاري معلم

36 علي عبدالله ناصر الشهراني مكتب الوسط الإمام البخاري معلم

37 نايف محمد شبنان المعاوي مكتب الوسط الإمام البخاري معلم

38 مقبل سعد شبيب آل جرو مكتب النقيع أ / الرفايع قائد

39 أحمد كشيم أحمد القحطاني مكتب النقيع أ/ الرفايع معلم

40 مهدي سعيد مهدي الأكلبي مكتب النقيع أ/ الرفايع معلم

41 سعود محمد شارع مكتب النقيع أ / تحفيظ الجنينة قائد

42 سعد مترك شعلان الشهراني مكتب النقيع أ / تحفيظ الجنينة معلم

43 جابر علي شراحيلي مكتب الثنية أ تحفيظ شديق قائد

44 محمد عبيد محمد آل سرحان مكتب الثنية أ تحفيظ شديق معلم

45 ظافر بن حنش بن محمد الحلافي مكتب بلقرن سعيد بن عامر قائد

46 خلف بن مشعل بن محمد الحلافي مكتب بلقرن سعيد بن عامر معلم

47 عبدالعزيز هذال علي القحطاني مكتب تثليث الغزالة قائد

48 عايض هادي رميح القحطاني مكتب تثليث الغزالة معلم

49 عبدالله هاجس عايض القحطاني مكتب تثليث الغزالة معلم

50 عبدالله زاهر عبدالله الشهراني مكتب تثليث أ/ يهره قائد

51 سلمان جابر أحمد الشيخ مكتب تثليث ث/ يهرة قائد

52 راشد علي محمد الزهراني مكتب تثليث ث/ يهرة معلم

53 خالد سعيد معجب الزهراني مكتب تثليث ث/ يهرة معلم

54 عبدالرحمن حمدان الحربي مكتب تثليث ث يهرة معلم

55 عبدالله علي الزهراني مكتب الأمواه خيور قائد

56 سلطان صالح القرني مكتب الأمواه خيور معلم

57 أديب أبو علامة الغامدي مكتب الأمواه خيور معلم

58 عاصف أحمد المالكي مكتب الأمواه خيور معلم

59 أحمد محمد عشيري مكتب الأمواه خيور معلم

60 عوض محمد الزبيدي مكتب الأمواه خيور معلم

61 حسن مسفر قبلان مكتب الأمواه أ/ الأمواه قائد

62 أحمد عاتق محمد الحربي مكتب الأمواه أ/ الأمواه معلم







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