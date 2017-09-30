بالإنفوجرافيك.. في #اليوم_العالمي_للقهوة .. الصحة: القهوة تحسن المزاج بشرط

المواطن - الرياض

نصحت وزارة الصحة، باستهلاك القدر المناسب الكافيين؛ حتى لا يؤثر على صحة المستهلك، موضحة أن القهوة قد تساهم في تحسين المزاج بشرط ألا تتجاوز الحد المسموح به.

وأضافت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”، بمناسبة اليوم العالمي للقهوة، أن الحد الأقصى من الكافيين للبالغ 400 ملجم في اليوم، أي ما يعادل 4 أكواب من القهوة السوداء.

وأوضحت أن من أعراض زيادة جرعة الكافيين في الجسم الشعور بالأرق والغثيان، وتسارع نبضات القلب، والصداع وآلام الصدر، وصعوبة التنفس، والهلوسة، وفقدان التحكم بالعضلات.

ونصحت الصحة بإمكانية التعامل مع الزيادة البسيطة في جرعة الكافيين من خلال شرب الماء، وممارسة نشاط خفيف، وتناول الطعام الغني بالألياف والفيتامينات والمعادن.







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