بالتفاصيل.. هكذا تعامل مدني مكة مع الأمطار والسيول المنقولة

المواطن - أحمد العُمري - مكة المكرمة

‫نشر الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، في عدد من محافظاتها التي تشهد تقلبات جوية، آلياته وفرق الإسناد على مواقع عدة من تلك المحافظات التي شهدت تقلبات جوية، مساء أمس الثلاثاء.

‫وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني، العقيد سعيد سرحان، أنه هطلت على إثرها أمطار متفرقة تراوحت بين خفيفة إلى غزيرة.

وكانت بعض أحياء العاصمة المقدسة قد شهدت مساء أمس هطول أمطار تراوحت من خفيفة إلى متوسطة، ولا زالت الفرصة مهيأة لهطول أمطار.

‫وأضاف سرحان أن محافظة الطائف والمراكز المحاذية لها وجبل الهدا شهدت أمطارًا غزيرة، أغلق على إثرها طريق الهدا من قبل الجهات المعنية لفترة زمنية، وأعيد فتحه حفاظًا على سلامة المارة، كما شهدت محافظة ميسان أمطارًا تراوحت نسبتها بين خفيفة إلى متوسطة.

وأردف: “في الأجزاء الواقعة جنوب منطقة مكة المكرمة شملت محافظة أضم وكذلك مراكز حلي والنشيري والقوز وعنيكر التابعة لمحافظة القنفذة أمطارًا تراوحت نسبتها من خفيفة إلى متوسطة، كما هطلت أمطار على محافظة الجموم شملت مدركة، فيما سجل وادي قنونا سيلًا منقولًا في مجراه الطبيعي”.

وأفاد سرحان بأن الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة ورده بلاغ يفيد بتعذر الاتصال بشخص بوادي قنونا من قبل ذويه، فيما تعمل فرق الدفاع المدني في البحث عنه خشيةً أن يكون قد جرفه سيل وادي قنونا المنقول.

‫وأهاب سرحان بكافة المواطنين والمقيمين في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها بعض المحافظات بالمنطقة إلى توخي الحذر والابتعاد عن الممرات المائية وعدم قطع الأودية أو البقاء فيها مهما كانت نسبة المياه، والابتعاد عن المجسمات الجمالية وأعمدة الإنارة وإجراء أعمال الصيانة على الأسطح؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.







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