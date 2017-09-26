بالخطوات.. طريقة الاستفادة من خدمة أجير للحصول على الإقامة

المواطن - واس

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خطوات استفادة اليمنيين المقيمين في المملكة من خدمة “أجير” (إشعار أهلية عمل)، التي ستمكنهم من تحويل بطاقة الزائر إلى إقامة نظامية لدى المديرية العامة للجوازات.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أنه بإمكان الأشقاء اليمنيين المقيمين بالمملكة، الذين سبق لهم الحصول على هوية زائر، الاستفادة من خدمة أجير “إشعار أهلية عمل”، عبر رابط البوابة (هنا).

وأكد أنه يجب على الزائر اليمني للاستفادة من الخدمة، أن يحمل بطاقة زائر صالحة صادرة من المديرية العامة للجوازات، وجواز سفر من الحكومة الشرعية اليمنيّة، وأن يتم تسجيل معلومات الجواز على الملف الحدودي الخاص بالزائر اليمنيّ لدى المديرية العامة للجوازات، وتغيير المستضيف ليكون صاحب العمل الذي سيصدر إشعار أهلية العمل للزائر”.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن إصدار إشعار أهلية عمل للزائر اليمني من قبل المنشآت، يتم من خلال تسجيل الدخول لخدمة “أجير”، باستخدام بيانات المنشأة لدى الوزارة، ثم اختيار المنشأة التي سيعمل لديها الزائر، ومن إشعارات الزائرين يتم اختيار خدمة (إشعار أهلية عمل)، ثم إصدار إشعار جديد، وإدخال بيانات الزائر، وبعد الموافقة على الشروط والأحكام المنظِّمة للخدمة، يتم سداد المقابل المالي للخدمة، ثم طباعة الإشعار.

وفيما يخص إصدار الإشعار للزائرين من قبل الأفراد على المهن المنزلية، أبان أبا الخيل أنه سيتم من خلال تسجيل الأفراد في بوابة “مساند” (هنا)، ثم اختيار خدمة إشعار أهلية عمل للزائر اليمني، ثم تعبئة بيانات العقد، وإرفاق وثائق القدرة المالية، وبعد الموافقة على الشروط والأحكام، يتم إرسال الطلب للتأكد من صحة البيانات، وفي حال الموافقة على الطلب، يتم سداد المقابل المالي للخدمة، ثم إصدار الإشعار وطباعته.

وجدّد أبا الخيل، دعوته للأفراد وأصحاب المنشآت والأشقاء اليمنيين إلى الاستفادة من الخدمة، واتباع الخطوات الموضحة للاستفادة من الخدمة، وفي حال وجود أية استفسارات يمكن الاتصال

على هاتف خدمة العملاء في بوابة “أجير” 920002866.







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