بالخطوات.. طريقة تحويل هوية زائر إلى مقيم

المواطن - الرياض

تبدأ المديرية العامة للجوازات يوم 25 من ذي الحجة الجاري إجراءات تحويل هوية زائر إلى هوية مقيم بالنسبة لأبناء الجنسية اليمنية.

ونشرت الجوازات السعودية ضوابط وشروط منح الإقامة لحاملي هوية زائر وفق الضوابط التالية:

أولاً : المستبعدون من تحويل هوية زائر إلى مقيم

التابعون لحاملي هوية زائر.

من كان دخوله للمملكة بطريقة نظامية وحصل على هوية زائر.

ثانيًا الضوابط:

جواز سفر يمني يكون ساري المفعول.

سريان صلاحية هوية زائر.

تقرير طبي آلي من المستشفيات والمراكز الطبية.

تأمين طبي للعمالة التابعة للشركات أو المؤسسات.

سداد رسوم الاستقدام.

سداد رسوم إصدار هوية مقيم.

وكانت المديرية العامة للجوازات دعت جميع أصحاب العمل من الأفراد أو الشركات أو المؤسسات إلى الاستفادة من خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر ومقيم) لإصدار هوية مقيم وطلب طباعتها وتوصيلها عن طريق البريد السعودي (خدمة واصل)، مؤكدةً أنه لن يتم استقبال طلبات إصدار هوية مقيم أو طباعتها بالمراجعة التقليدية لإدارات الجوازات.

وأشارت إلى أنه للرد على جميع الاستفسارات والتواصل مع المستفيدين خصصت البريد الإلكتروني: 992@gdp.gov.sa، وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي: Twitter: @AljawazatKSA، Facebook: /AljawazatKSA

إقرأ ايضا :