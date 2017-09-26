بالصور.. أحوال جازان تستقبل المراجعين ببيارق العز الخضراء

المواطن - نايف عقيلي - جازان

استقبلت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة جازان، الاثنين، المواطنين ببيارق العز الخضراء، وقد توشحت باللون الأخضر احتفاءً بيوم الوطن السابع والثمانين الذي يحكي مسيرة ازدهار ولبنة بناها مؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وأبناؤه من بعده، وقد تشارك الموظفون مع المواطنين المراجعين فرحة هذا اليوم العظيم.

من ناحيته عبر مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة جازان، بندر بن عبدالله آل مشيط، عن فخره واعتزازه بهذا التلاحم وما وصلنا إليه من مسيرة العطاء والتنمية والازدهار نتاج حكمة قائد ورؤية مؤسس قاد المملكة إلى أن وصلت مصاف الدول العظمى في التنمية، واليوم نحن نجني ثمار مسيرة نجاح راسخة.

وحث آل مشيط في كلمته التي ألقاها على الموظفين، الجميع على تقديم المزيد من الجهد والعطاء والعمل الدؤوب لخدمة الوطن والمواطن، وحفز الموظفين وأشاد بجهودهم المبذولة في التنمية المستدامة والشراكة الحقيقية لخدمة الدين والوطن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (حفظهما الله).

وختم بقوله: أدام الله علينا نعمة الأمن والأمان في ظل حكومة سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظهما الله).







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