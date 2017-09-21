بالصور.. أخضر الفروسية يحصد ذهبية دورة الألعاب الآسيوية

المواطن - الرياض

حقق المنتخب السعودي للفروسية الميدالية الذهبية في منافسات قفز الحواجز بدورة الألعاب الآسيوية الخامسة للصالات المقامة حالياً في عاصمة تركمانستان عشق آباد.

وجاء تحقيق الأخضر للذهب بعد أن تصدر فرسانه خالد العيد , عبدالله الشربتلي, خالد المبطي, سعد العجمي الجولة الأولى دون أخطاء وهو ما كرروه في الجولة الأخيرة التي شهدت أداءً مميزاً وخالياً من الأخطاء ليتوجوا بالذهب.

وتوج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر نائب رئيس الوفد السعودي المشارك بالدورة وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان خالد السحلي فرسان المنتخب السعودي بالميدالية الذهبية.

وسيدخل فرسان الأخضر منافسات الفردي بعد غدٍ السبت, حيث من المتوقع أن يضيفوا أكثر من ميدالية في هذه المسابقة التي تختتم بها منافسات الفروسية بالدورة الآسيوية.







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