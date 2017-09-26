بالصور.. أدبي أبها يحتفي باليوم الوطني 87 بأشعار على جبين الوطن

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

احتفى نادي أبها الأدبي بذكرى اليوم الوطني للمملكة بكلمات الحب والعرفان صدح بها شعراء نثروها على جبين الوطن في ذكرى الوفاء والولاء وتجديد العهد بالحب والانتماء.

شارك في الأمسية الشعرية شاعران من جازان وشاعر من أبها، حيث شارك الشاعر الكبير من جيزان علي إبراهيم الحملي والشاعر علي حمد ظاهري.

ومن أبها الأستاذ الدكتور عوض عبداللة القرني من جامعة الملك خالد بأبها.

أدار الأمسية، عضو مجلس إدارة نادي أبها الأدبي الشاعر مريع سوادي بحضور عدد من مثقفي عسير وجازان.

وقد استهل الأمسية الشاعر مريع سوادي، مدير الأمسية، في البداية بتحية الوطن بعدة أبيات الشعر، ثم قدم الشاعر الأول الكبير مقاماً وسناً علي إبراهيم الحملي الذي قدم قصيدة بعنوان (أهلاً بيومنا الوطني) كانت تتحدث عن مراحل البناء الوطني.

وألقى الشاعر الكبير الحملي قصيدة بمناسبة اختيار أبها عاصمة للسياحة العربية لعام (٢٠١٧).

بعد ذلك ألقى الشاعر الثاني القادم من جيزان الشاعر علي حمد طاهري قصيدة بعنوان (نخلة المجد)، عدّد خلالها مآثر الوطن والمعالم التاريخية في المملكة.

ثم قدم قصيدةً وطنية بعنوان (الربيع الخريف) كانت فيها اقتباسات من القرآن الكريم، ثم بدأت الجولة الثانية مع الشاعر علي الحملى بقصيدة بعنوان (إشعاعات وطنية)، ثم قصيدة بعنوان (من مساء النادي إلى مساء الوطن)، ثم قصيدة أخرى من (جنس الغزل).

ثم ألقى الشاعر علي طاهري قصيدة بعنوان (الحاسمة)، ثم ألقى قصيدة بعنوان (سنوات الضياع) وأخرى بعنوان (بشير الياس).

ثم عاد الشاعر الدكتور عوض القرني بتغريداته الشعرية وهي قصيدة وطنية، ثم حيا أبطال الحد الجنوبي بقصيدة خاصة.

وفي الختام، ونيابة عن رئيس النادي، قدم عضو مجلس الإدارة الدكتور صالح أبو عراد درع النادي وإصداراته لكل مشارك.







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