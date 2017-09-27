بالصور.. أرقام قياسية لدراجات الأخضر بدورة الألعاب الآسيوية

المواطن - الرياض

استقبل رئيس الاتحاد السعودي للدراجات صباح الكريديس، والمدير التنفيذي للاتحاد المهندس فواز أبو طالب، منتخب المملكة للدراجات أثناء وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

ووصل المنتخب قادماً من تركمانستان بعد فراغه من المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الخامسة للصالات المغلقة، التي حقق من خلالها الأخضر أرقامًا مميزة في سباق السرعة الفرقية.

وسجل الأخضر خلال سباق السرعة الفرقية زمن 48:409 ثانية كأول منتخب عربي يحقق زمنًا أقل من 50 ثانية، مع تحقيق الدراج محمد المشيخص زمن 10:955 ثانية في سباق السرعة الفردية كأول دراج عربي يحقق زمن أقل من 11 ثانية.

وقدّم المهندس أبو طالب، التهنئة للدراجين والجهازين الفني والإداري على المستويات المميزة التي ظهروا بها، مؤكدًا أن الثقة بهم كبيرة لتقديم أفضل المستويات في المشاركات القادمة.

وأشاد المدير التنفيذي بالتطور الملحوظ في السرعات والأداء، مطالباً الدراجين بمزيد من التركيز والجهد لتقليص الفجوة مع أوائل الفرق الآسيوية وتحقيق الإنجاز المرجو في المنافسات القادمة.







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