بالصور.. أسلاك الكهرباء المكشوفة تستقبل زائري الكورنيش الشمالي بجازان!

المواطن - علي شيبان - جازان

تخوف مرتادو الحديقة الشمالية الواقعة على الكورنيش الشمالي في مدينة جازان، من الأسلاك الكهربائية المكشوفة، التي تهدد حياة أطفالهم وأولادهم.

وقال سالم صوري في تصريحات إلى “المواطن” إن هذه الحديقة من أجمل وأوسع الحدائق في مدينة جازان وتشهد كثافة هائلة من الزوار والمتنزهين لموقعها البحري المتميز ولكن شاهد في زيارته مع عائلته أسلاكًا كهربائية مكشوفة، تسببت في خوفه على أطفاله ومغادرة الحديقة والذهاب إلى موقع آخر حفاظًا على سلامتهم.

ومن جانبه، أضاف عبدالله حكمي أن أغلب زوار الحديقة من العائلات والأطفال وخاصة في الفترة المسائية، وأنه لاحظ وجود هذه الأسلاك الكهربائية المكشوفة مما زاد خوفه على أولاده والأطفال الذين يلعبون قرب هذه الأسلاك.

وفي سياق متصل، أوضح ماجد علاقي أن هذه الأسلاك المكشوفة تسبب تهديدًا خطيرًا للعائلات والأطفال المتنزهين في هذه الحديقة، متسائلًا عن دور الجهات المعنية في مثل هذه الأمور.

وطالب مرتادو الحديقة والمتنزهون عبر “المواطن” من الجهات المعنية الاهتمام بهذا الموضوع، وتنفيذ جولات صيانة وتفتيش مع إصلاح هذه الأسلاك المكشوفة في أقرب وقت ممكن من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والمتنزهين.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :