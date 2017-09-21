بالصور.. أعلام المملكة تزين الوديعة احتفالًا باليوم الوطني 87

المواطن-حسين الحامد-شرورة

‎أنهت بلدية الوديعة ممثلة في إدارة الخدمات خطتها التجميلية لميادين وشوارع المحافظة، وتجهيز ساحة الأهالي، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني الـ87.

وشهدت الحدائق والطرق والشوارع الرئيسة والميادين العامة أعمالًا مكثفة لتركيب أعلام المملكة وعقود الزينة وساريات الأعلام في عدة أماكن بالمركز.

ويأتي هذا ضمن جهود بلدية الوديعة في تجهيز مواقع الاحتفالات وتزيين الشوارع والميادين وتجميل أعمدة الإنارة في التقاطعات الرئيسية بعقود الزينة وعمل لوحات التهنئة مع تهيئة الحدائق والعمل على صيانتها للزوار.







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